حددت بوابة مصر الرقمية خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، من ضمن الخدمات التموينية العديدة التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بوابة مصر الرقمية والتي يصل عددها إلى 10 خدمات تموينية.

مصر الرقمية: استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل للتمكن من صرف الخبز والتموين

وتأتي خدمة بوابة مصر الرقمية حول استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، تسهيلا على المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني وفقدوا بطاقاتهم التموينية أو في حال تلفها، حيث توفر بوابة مصر الرقمية هذه الخدمة الإلكترونية تسهيلا على المواطنين في الحصول على بطاقاتهم التموينية للتمكن من صرف مستحقات ومقررات التموين الشهرية لهم.

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل من مصر الرقمية

ومن ضمن أسباب توفير بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، هو أن كارت بطاقة التموين هو الشرط الوحيد لحصول المواطن على حصة الخبز أو حصته من الدعم التمويني الشهري، حيث إنه بدون هذه البطاقة لن يتمكن أي مواطن من صرف الخبز والتموين حتى وإن كان مقيدا على منظومة الدعم التمويني.

خطوات بوابة مصر الرقمية حول استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا .

2 – اختيار خدمة التموين .

3 – اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4 – يظهر فيديو لبدء عرض الخدمة .

5 – الضغط على أيقونة أبدأ الخدمة .

6 – يتم تدوين بيانات البطاقة التموينية والتي تظهر كالتالي: (الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين).

7 – الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

8 – الضغط على بند موافق.

9 – يتم تحديد طريقة الاستلام إما (الشحن إلى عنواني – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين) .

10- تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة المنسدلة.

11 – الضغط على بند التالي.

12 – يتم تحديد المحافظة ورقم الشقة والدور والمبنى إذا اختار المواطن الشحن إلى عنوان إقامته.

13 – في حال اختيار خدمة الشحن إلى عنواني يتم اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

14 – يتم كتابة بيانات البطاقة الائتمانية وتحديد تاريخ انتهائها.

15 – الضغط على أيقونة سدد الآن.