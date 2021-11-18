سعر الليرة التركية اليوم.. تراجع كبير وسط انتظار قرارات من المركزي

سجّلت سعر الليرة التركية في بداية التعاملات اليومية ليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، انهيار كبير أمام أهم 6 عملات عالمية، ويأتي في مقدمتها «الدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، والجنيه الاستراليني، واليوان الصيني»

سجل سعر بيع وشراء الليرة التركية تراجعًا كبيرًا أمام 6 عملات رئيسية عالمية اليوم الخميس 18نوفمبر.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

سجل سعر الدولار أمام الليرة التركية، ارتفاعًا بنسبة كبيرة ليباع الدولار بسعر 10.824 ليرة أي بنسبة ارتفاع 1.83.

سعر اليورو أمام الليرة التركية

سجل اليورو ارتفاعًا كبيرًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.2860 ليرة، بنسبة ارتفاع 2.06.

الليرة أمام سعر الجنيه الاسترليني

واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 14.620 ليرة بنسبة ارتفاع 1.94.

سعر الين الياباني مقابل الليرة التركية

وسجل الين الياباني أمام الليرة التركية ارتفاعًا ليباع بسعر 9.48 ليرة، بنسبة ارتفاع 1.82.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر11.67 ليرة بنسبة 1.89.

اليوان الصيني أمام الليرة التركية

سجل اليوان الصيني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 1.69 ليرة بنسبة ارتفاع 1.76.

ترقب الأسواق لقرارات المصرف التركي اليوم

وتترقب الأسواق اليوم الخميس، قرارات جديدة للمصرف المركزي التركي، إذ يتوقع أن يتقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ويرضخ المصرف المركزي التركي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لكنَها في المقابل رفعت معدّل التضخم السنوي إلى نحو 20%، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.ومنذ أغسطس خفض المصرف المركزي معدل الفائدة إلى 16%.

يعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها، وأن يعطي الناس حوافز إضافية لشراء العملات الأجنبية والذهب.