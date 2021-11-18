وزيرة الهجرة تشيد بجهود صناع الخير في تنفيذ المبادرات الرئاسية

أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية في تنفيذ المبادرات الرئاسية لما تبذله من جهد في سبيل تقديم خدمة طبية مجانية لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تأتي أيضا في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ولما يهدونه من نور للمرضى في أنحاء مصر، مثمنة حرصهم على الكشف والعلاج المجاني لحالات الرمد والسكر وغيرهم من الأمراض.

مبادرة حياة كريمة في الدقهلية

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لمحافظة الدقهلية ضمن حملات التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وتفقد الوزيرة يرافقها الدكتورة أيمن مختار محافظ الدقهلية وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير لقافلة مبادرة «عنيك في عنينا» التى نفذتها المؤسسة اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجى بقرية «بساط كريم الدين» بالدقهلية أحد أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تنظيم القافلة الطبية يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدنى الجادة بهدف تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ترحيبه بتنظيم صناع الخير والبنك الأهلي المصري الشريك الاستراتيجي لقافلة «عنيك في عنينا» بقرية بساط كريم الدين ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة موضحا أنه أعطى تعليماته لكل الجهات التنفيذية في المحافظة للتعاون من أجل إنجاح القافلة.

قافلة عنيك في عنينا

وأشار هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة «عنيك في عنينا» قدمت خدماتها لأهالى قرية بساط كريم الدين، حيث شملت توقيع الكشف الطبي على عيون 915 من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتوفير العلاج لـ 445 مريضا وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية لـ 430 حالة تمهيداً لتسلميهاً قريباً، بالإضافة إلى تشخيص الاحتياج لإجراء عمليات العيون المختلفة لعدد 130 في القريب العاجل وذلك بالمجان تماماً.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وشاركت في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة من خلال تنظيم قوافل طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون كذلك عمل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للقادرين على العمل من سكان هذه القرى، وقد نظمت صناع الخير قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون مؤخراً ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاه تفقدتها وزيرة الهجرة بقرية الحرجة مركز ناصر ببنى سويف يرافقها محافظ بنى سويف.