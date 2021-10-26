«صناع الخير» تشارك في «مراكب النجاة» بخدمات خيرية بتكلفة 5 ملايين جنيه

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، أن المؤسسة بصدد تنفيذ خطة لمشاركتها في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، حيث تقدم سلاسل قوافل طبية لأهالي القرى المستهدفة للكشف على أمراض العيون، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة العمى وصرف الأدوية وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة متناهية الصغر للأسر المستهدفة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين جنيه في خطة زمنية تناهز العام.

مؤسسة صناع الخير تشارك في مراكب نجاة

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، في لقاء جماهيري بقرية الحرجة مركز ناصر، محافظة بني سويف، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والمستشار محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن فاعليات زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وأوضح «زمزم»، في كلمته أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، نجحت مؤسسة صناع الخير، في تقديم خدمات متعددة تنموية وطبية، ومساعدات موسمية ومشروعات صغيرة، استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن في قرى ومراكز بني سويف المختلفة.

42 قافلة طبية

وقال «نظمنا 42 قافلة طبية موسعة للكشف على العيون ضمن مبادرة (عنيك في عنينا)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واليوم نحن نكمل مع القافلة 43، وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات بالمجان، وقدمنا خدمات نوعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في مجال توزيع مساعدات موسمية، مثل كراتين مواد غذائية ودواجن مجمدة على أسر الأشخاص ذوي الاحتياجات في أنحاء بني سويف، كما قدمنا مساعدات موسمية عبارة عن بطاطين الشتاء وكراتين رمضان لأكثر من 20 الف مواطن في قرى المحافظة، بجانب مساعدات لدعم زواج 50 فتاة يتيمة غير قادرة، من خلال مبادرة (فرحة)، ونستعد لتعاون وثيق مع جامعة بني سويف، لافتتاح غرفة نوعية لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتوعية لمرضى القدم السكري من خلال مبادرة (قدم صحيح).

من جانبها وخلال تفقدها لقافلة صناع الخير للكشف على أمراض العيون بقرية الحرجة بمركز ناصر ببني سويف، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بما تقدمه قافلة «عنيك في عنينا»، من خدمات طبية ذات جودة، وبمساهمة «صناع الخير» في مبادرة «مراكب النجاة»، وما أعلنه رئيس مجلس الأمناء، من رصد 5 ملايين جنيه لتقديم خدمات طبية ومشروعات تنموية صغيرة.

كما أشاد المستشار محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجهود «صناع الخير»، في تقديم خدمات نوعية للأسر الأكثر استحقاقاً والأكثر احتياجاً في محافظة بني سويف، مثمناً ماتقدمه المؤسسة من خدمات في مبادرة «عنيك في عنينا»، وماشهده اليوم من تميز في هذه الخدمات، ومنها إتاحة فرص اختيار النظارات للأهالي، وإجراء العمليات بالمجان تماماً، داعياً المؤسسة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح الأهالي خلال الفترات القادمة.