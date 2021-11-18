«حياة كريمة» تتضامن مع متضرري سيول أسوان بترميم المنازل وقوافل إغاثية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين من موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، حيث وجّهت فرقها الميدانية لرصد احتياجات المتضررين وتلبيتها، وبدء ترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، لإزالة آثار الضرر الواقع على الأهالي، كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديا في صورة مشروعات تنموية متعددة، وتقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، وتستعد لإطلاق عدد من القوافل الغذائية والطبية لأهالي المحافظة، تتضمن مهمات إغاثية «أدوات إسعاف أولية، مواد غذائية، وبطاطين»، وغيرها من المواد اللازمة.

حياة كريمة تدعم متضرري سيول أسوان

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، للوقوف إلى جانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

حملة تبرعات لأهالي أسوان

وكانت «حياة كريمة» أعلنت عبر صفحاتها الرسمية، حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، عبر حسابات المؤسسة في مختلف البنوك داخل وخارج مصر، أو التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

يذكر أنّ مؤسسة حياة كريمة، قدّمت العديد من المبادرات، مثل «حماية» و«قطار الخير» وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية منذ بداية جائحة كورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية، وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات، لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.