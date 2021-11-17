جامعة بنها تواصل قوافل حياة كريمة الطبية التوعوية بقرى شبين القناطر

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسى رئيس جامعة بنها والدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية التوعوية بقرى شبين القناطر.

قافلة طبية من جامعة بنها ضمن حياة كريمة

تضمنت قوافل جامعة بنها برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة بنها لمشاريع حياة كريمة حيث تم الدفع بقافلة طبية بقرية كفر سندوه بشبين القناطر وذلك في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا وذلك في تخصصات الباطنة العامة وجراحة العظام والأطفال.

وشهدت فعاليات القافلة حضور الدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في أول جولة له عقب توليه المنصب الذي أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت نجاحات ملموسة في مختلف قطاعاتها بفضل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك المبادرة الهادفة للنهوض بالريف والإنسان المصري.

الكشف على أهالي قرى حياة كريمة مجانا

وأثنى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمجهودات قيادات الجامعة وكلية الطب والمستشفيات الجامعية وبالتعاون الناجح مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والشركة القابضة لمياه الشرب، وطلاب الجمعية العلمية بكلية الطب والتمريض بالمستشفيات الجامعية وجهاز رعاية الشباب بإدارة الجامعة بقيادة الدكتور خالد العيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح كحيلي مدير رعاية الشباب.

وأشار إلى أنه تم الكشف على أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية والكشف المبكر لأورام الثدي.