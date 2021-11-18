6 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى للإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مشروع «حياة كريمة» عملاق ومتفرد في العالم لأنه يمس حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري، إذ أن للوزارة دور تعمل على إتمامه، ويتمثل في عدد من المحاور المتوازية.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن من أهم هذه المحاور كابلات الألياف الضوئية، حيث سيتم إمداد كل بيوت القرى المستفيدة من المشروع بالإنترنت فائق السرعة، بما يزيد عن مليون بيت في المرحلة الأولى بتكلفة 6 مليارات جنيه.

نبدأ من حيث انتهى الآخرون

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «نبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نقول إن المرافق الحيوية والهامة هي الصرف الصحي والماء النقي، لكن التكنولوجيا أصبحت خدمة ضرورية وهامة للمواطن المصري لكي يحيا حياة كريمة».

من ناحية أخرى، تطرق عمرو طلعت إلى آلية تقديم الشكاوى عبر منصة مصر الرقمية، موضحًا: «يكون هذا الأمر من خلال الخط الساخن 15999، أو صفحة مصر الرقمية الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي».

توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ2500 مدرسة في 3 سنوات

وحول توصيل الانترنت للمدارس، أكد على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، حيث تمّ الانتهاء من توصيل أكثر من 2500 مدرسة بكابلات الألياف الضوئية خلال 3 سنوات لضمان وصول الإنترنت فائق السرعة إلى هذه المدارس.