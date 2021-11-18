الكارت الذهبى للمسنين.. مزايا حصرية تصل للإعفاء من رسوم المواصلات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إصدار الكارت الذهبى للمسنين، وسيكون عبارة عن بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له، مشيرة إلى أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، لافتة إلى أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.

مزايا الكارت الذهبى للمسنين

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الإجتماعى، إنه سيتم إصدار الكارت الذهبى للمسنين، بعد إصدار قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أن الكارت الذهبى للمسنين له العديد من المزايا تتمثل فيما يلى:

- تخصيص أماكن لهم في المواصلات.

- تيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية.

- تخصيص فرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوي منهم.

- تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عاما.

- حصولهم على الخدمات من خلال شباك يخصص لهم.

- الحصول على دعم مادي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تقرير لها، أنه بجانب الكارت الذهبى للمسنين، تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على توفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات التى ستحقونها.

إنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين

وأكدت القباج، أن إحدى مواد القانون أشارت إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون على توفير خط ساخن للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين.

ولفتت القباج، إلى أن قانون المسنين، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.