داليا عبدالوهاب عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عبد الهادي، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، للقيام بعمل عميدة الكلية.

تدرجت عميدة الكلية الجديدة في التعليم حتى وصلت لدرجة أستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر في تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ثم انتدبت للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ثم صدر قرار بتكليفها عميدًا للكلية.

اهتمام الأزهر بطلاب إندونيسيا

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، قد أكد أن إندونيسيا من أكثر الدول التي يدرس طلابها في جامعة الأزهر ففيها يدرس أكثر من عشرة آلاف طالب، مشيرًا إلى أن الإندونيسيين يعدون الأزهر قبلتهم في طلب العلم لما يتميز به من وسطية واعتدال وقبول الآخر، وتعددية فكرية.

وأضاف، خلال حفل استقبال الطلاب الجدد من إندونيسيا، أن الأزهر يولي الوافدين اهتمامًا خاصًا بالوافدين لأنهم سفراء مصر في بلادهم.

وقدم التهنئة للطلاب الجدد لالتحاقهم بالجامعة، موصيًا لهم بالانتظام في محاضراتهم والحرص على تلقي العلم من شيوخ الأزهر.

تعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وإندونيسيا

يذكر أن الحفل أقامته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع سفارة إندونيسيا واتحاد طلاب إندونيسيا بحضور لفيف من القيادات، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر ونائب رئيس المنظمة، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة، واللواء إبراهيم الجارحي رئيس قطاع مدن البعوث، والوزير المفوض محمد آجي سوريا، نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة، والدكتور بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي لدى سفارة إندونيسيا بالقاهرة.