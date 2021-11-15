رئيس جامعة أسيوط يستقبل أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لحث سبل التعاون

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على رأس وفد يضم الشيخ خلف عمار مدير عام الوعظ والإرشاد، والشيخ سيد عبد العزيز مدير إدارة الدعوة بأسيوط، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حماية الطلاب من محاولات التضليل

وأكد الدكتور طارق الجمال، حرص إدارة الجامعة على بناء وعي أبنائها بمختلف القضايا الفكرية والثقافة وحمايتهم من محاولات التضليل والسيطرة التي تتم باسم الدين، والترويج لأفكار مغلوطة وتفسيرات غير صحيحة لتحقيق مطامع وأهداف شخصية، مرحباً بأي تعاون مشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات الثقافية والدينية التي من شأنها بناء وعي سليم وصحيح لدى الشباب وتعزيز قيم التسامح الديني واحترام الأديان ونشر مبادئ الدين الإسلامي السمحة القائمة على العدل والمساواة وحرية العقيدة وحرمة النفس ودعوة الشباب إلى ممارسة العمل التطوعى والمجتمعي.

ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا مثل الإلحاد والمثلية وزنا المحارم والتي تُعد سلوكيات شاذة واردة إلينا وغريبة عن مجتمعنا المصرى والعربى .

بداية برنامج بناء الوعي بالجامعة

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن برنامج بناء الوعي فكرياً وثقافياً بدأته الجامعة منذ سنوات، استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن وهو البرنامج الذي تضمن خلال الفترة الماضية العشرات من المؤتمرات والندوات التوعوية في عدد من القضايا المحورية الهادفة إلى ثقل شخصية الطالب، وبناء وعيه وفتح مداركه وتعزيز قدراته الفكرية والثقافية، داعياً إلى دعم مكتبة النادى الثقافى برعاية الشباب بعدد من المطبوعات الصادرة من المجمع والأزهر الشريف والتي تعمل على مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة وتوضيح المفاهيم الدينية السمحة وتساهم في بناء وعي وشخصية الطالب الجامعي، إلى جانب التعاون في عقد ندوات ولقاءات مباشرة مع الطلاب وذلك في عدد من المحاور الهامة وكذلك إتاحة لهم الفرصة لطرح استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم .

تعاون رجال الدين مع الجامعة لرفع الوعى الدينى

كما وجه الدكتور أحمد المنشاوي، دعوته لرجال الدين وذلك من أجل التعاون مع الجامعة بهدف رفع الوعي الديني بالهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وذلك بمقومات بناء حياة أسرية سليمة تتسم بالمودة والرحمة، وكذلك تأهيلهم للتعامل مع الثقافات والحضارات الأجنبية قبل سفرهم في بعثاتهم العلمية مع الحفاظ على أصول ومبادئ دينهم الحنيف .

اهتمام أمانة مجمع البحوث الإسلامية بالعمل المجتمعي

وأكد الدكتور نظير محمد عباد على اهتمام أمانة مجمع البحوث الإسلامية بالعمل المجتمعي والنزول إلى أماكن تجمعات الأفراد وذلك لتشر الوعي والتثقيف الديني والسلوكي وإلقاء الضوء على القدوة الحسنة والنماذج الإيجابية، وهو ما تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجامعات تحت عنوان برنامج «القدوة والانتماء»، وهو ما يأتي فى إطار الدور الثقافى المجتمعي لمجمع البحوث والذي يُعد واحدا من أكبر وأعرض المجامع على مستوى العالم والذي يتبوأ مكانة علمية وثقافية وإرشادية ويضم 240 لجنة فتوى على مستوى الجمهورية للتواصل مع كافة فئات المجمع والإجابة على استفساراتهم وكذلك رصد أهم القضايا والمشاكل التى تشغل الناس وذلك لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة فيها.

إهداء درع الجامعة

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور طارق الجمال درع الجامعة للدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وذلك تكريماً له .