«المحرصاوي» يوزع هدايا رمزية على طالبات بالمدينة الجامعية «صور»

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وعواطف إسماعيل، مدير المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ لمتابعة إجراءات التسكين، والاطمئنان على توافر جميع عناصر الراحة والأمان.

واستمع رئيس الجامعة للطالبات، لمعرفة مدى رضاهن عن الخدمة والمعاملة التى يتلقونها، وتابع وجود جميع مشرفي المدن، والقيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لكل المباني، ووجود سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

المدينة الجامعية

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن المدينة الجامعية تعد البيت الثاني للطالب، وأن أولياء الأمور يطمنئون على أبنائهم داخل المدن الجامعية؛ ومن هنا فإن الجامعة يقع على عاتقها مسئولية هائلة لحماية الطلاب، وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على مستوى التحصيل الدراسي المطلوب.

الهدايا الرمزية

وخلال الجولة، وزع رئيس الجامعة بعض الهدايا الرمزية على الطالبات، مصطحبًا مجموعة منهن، لمتابعة سير العمل بتشطيب بعض المباني بالمدينة، ووجهت الطالبات الشكر لإدارة الجامعة؛ لجهودها الجبارة من خلال أعمال الصيانة والتجديدات الشاملة التي شهدتها المدن الجامعية في عهد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

انطلاق السنة الدراسية الجديدة بالأزهر

وطالب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات، بالالتزام بجداول التسكين، داعيا الجميع على سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين طلاب الأزهر

وشدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ عامين.

وظهرت جائحة كورونا في مدينة ووهان الصينية، وذلك في نوفمبر 2019، والتي تسببت في وفاة وإصابة الملايين حول العالم.