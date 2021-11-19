أستاذ قلب يكشف 7 أسباب للإرهاق المزمن والصداع.. منها الوجبات السريعة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك العديد من الحالات التي تعاني من الإرهاق الدائم أو الشعور بالإجهاد دون بذل أي مجهود، حيث يشعر الشخص بالصداع عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة، أو عدم القدرة على القيام من السرير والانتظار لوقت كبير حتى يعود الجسد إلى اكتساب بعض الحيوية التي يمكن أن تساعده على الحركة.

الإرهاق المزمن ينتج عن عدة أسباب مختلفة منها الصداع

وأضاف «شعبان»، في منشور له على حسابه على «فيس بوك» أن هذه الحالات جميعها تشير للإرهاق المزمن الذي ينتج عن عدد أسباب مختلفة يمكن أن تسبب في الصداع أو عدم القدرة على التحرك من السريع عقب الاستيقاظ مباشرة.

وتابع أن الأرهاق المزمن عبارة عن اضطراب معقد ينشأ عنه إرهاق شديد يستمر لمدة ستة أشهر على الأقل، ولا يمكن تفسيره بحالة مرضية كامنة، وقد يزداد الأمر سوءا مع النشاط الجسدي أو الذهني، غير أنه لا يتحسن مع الراحة.

7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

وأشار رئيس قسم القلب السابق، إلى أن هناك 7 أسباب تؤدي إلى الإرهاق المزمن والتي يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق التأكد من عدم ممارستهم لأي من هذه الأسباب التي قد تسبب العديد من عملية الإرهاق التي تسبب بعض الخمول أو عدم القدرة على العلاج وتمثلت هذه الطرق في:

- الوجبات السريعة

- نقص في مكونات بعض الأغذية

- نقص أوميجا 3

- نقص ڤيتامين د

- حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتى المشي

- اضطرابات النوم

- الضغوط العصبية

نصائح لتجنب الوقوع في الإرهاق المزمن

وشدد «شعبان»، على ضرورة إجراء تحليل للغدة الرقية وصورة الدم الكاملة لمعرفة سبب خمول الغدة الدرقية والأنيميا، موضحا أن الزعل يقلل المناعة واللياقة ويسبب الإرهاق ولابد من تجنب أي أسباب تؤدي للزعل أو الضيق.