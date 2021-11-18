أستاذ أوبئة يفسر أسباب ارتفاع وفيات موجة كورونا الرابعة: متغيرات الفيروس

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ مصر تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات خلال الموجه الرابعة لفيروس كورونا التي تشهدها كل المحافظات عكس ما حدث خلال الموجات السابقة التي كانت تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وليس الوفيات، عكس ما يحدث بصورة ملحوظة في الموجه الرابعة.

متغيرات الفيروس تزيد معدل الوفاة

وأضاف «عنان»، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أنَّ سبب ارتفاع الوفيات خلال الموجه الرابعة يعود إلى عدة أسباب تتمثل في «ظهور متغيرات جديدة طرأت على الفيروس مما تسبب في حدوث مضاعفات أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات، وعدم تلقي العديد من المواطنين للقاح حيث أغلب الوفيات تكون للأشخاص غير مطعمين باللقاح، إضافة إلى عزوف المواطنين عن الالتزام بكل الإجراءات التي تقلل من مضاعفات كورونا مما انعكس سلبًا على ارتفاع عدد الوفيات».

انكسار ذروة الموجه الرابعة نهاية نوفمبر

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنَّ انسكار الموجه ذرورة الموجه الرابعة من فيروس كورونا من المتوقع أن يكون في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات حتى تنكسر الموجه الرابعة في نهاية شهر يناير المقبل.

وعن مأمونية اللقاحات، أشار إلى أنَّ جميع اللقاحات ذات فاعلية ومأمونية على الفئات التي تتلقى اللقاح الفترة الحالية ولم يتمّ ملاحظة أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، مضيفًا أنَّه لم يتمّ رصد أي آثار جانبية على المدى البعيد لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح خلال الشهور الماضية.

خير وسيلة لتجنب الإصابة بكورونا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية

وحذر من التهاون بشأن عدم تلقي اللقاح أو العزوف من اللقاحات وعدم الالتزام بالإجرات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من مضاعفات فيروس كورونا، مطالبًا بالالتزام التام خلال هذه الأسابيع بالتدابير الاحترازية والتي تشمل: «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، وجود مسافة تباعد لا تقل عن متر على الأقل».