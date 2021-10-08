رائد زراعة الأمعاء: الوجبات السريعة أصابت المصريين بالتقرحات

كشف الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء في العالم، عن أكثر مرضين يهاجمان الجهاز الهضمي للمصريين، واستفحلا في الانتشار خلال الـ20 عاما الأخيرة، وهما اضطرابات الجهاز الهضمي، والالتهابات المزمنة في الجهاز الهضمي مثل تقرحات القولون والأمعاء الغليظة، وحتى بعض الأطفال أصبحوا يحتاجون إلى علاجات مكثفة أو إزالة القولون، ومرض «كرون».

تأثير الوجبات السريعة على المصريين

وأضاف «أبو المجد»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن هذا حدث نتيجة تغير البكتريا في الجهاز الهضمي لدى المصريين، بسبب الوجبات السريعة التي أصبحوا يتناولونها مؤخرًا، موضحًا أن هذه الوجبات غيرت نوع البكتريا الموجودة في الجهاز الهضمي والتي لم يكن جهاز المناعة معتادًا عليها، ومن ثم بدأ يهاجمها، الأمر الذي أدى إلى التقرحات وهذه الأمراض.

احذر البكتريا الضارة

وتابع رائد زراعة الأمعاء في العالم، أن هناك شكوى سائدة في مصر من الإمساك والإسهال، وعلاج هذا الأمر يعتمد على التشخيص، منتقدًا بعض الأطباء الذين يبالغون في طلب فحوصات وتحاليل كثيرة من المرضى، لدرجة أن الأمر أصبح شبه «البزنس».

وأشار إلى أن الميكروبات بعضها مفيد والآخر ضار، والبكتريا الضارة تنتج إفرازات ومواد يمتصها جسم الإنسان، وتؤثر على تصرفاته، مثل العصبية وغيرها، مشددًا على أن بكتريا الجهاز الهضمي لها علاقة بالأمراض النفسية والعصبية والشيزوفرنيا.

محنة كبيرة تحوَّلت إلى منحة

وتحدث العالم المصري عن حياته ومسيرته، مشددًا على أنه تعرض لمحنة كبيرة في حياته، وهي وفاة والدته وشقيقته بأمراض في المعدة، ولكن بالإيمان بالله، تحولت هذه المحنة التي أصابته بالاكتئاب الشديد في المرحلة الجامعية، خاصة بعد وفاة شقيقته بنفس مرض والده، إلى منحة كبيرة، وأصبح طبيبًا يعالج أمراض المعدة حتى لا يكون هناك أشخاص آخرون يفقدون أحباءهم بسبب أمراض المعدة والقولون.

نهضة كبيرة تحدث في مصر لا يشعر بها المصريين

وأشاد بما يحدث في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا: «شرف لنا إننا مصريين وبنحب وطننا، وعايزين نعمل حاجة في البلد، وبفتخر بمصريتي في كل أنحاء العالم، وأنا بشوف نهضة رائعة في مصر حتى في أزمة كورونا، هناك نهضة حضارية إنتو مبتحسوهاش لأنكم عايشين فيها، وحتى زوجتي وهي أمريكية الأصل عندما جاءت إلى مصر مؤخرًا لاحظت وجود نهضة وحضارة، وهذا أحيي الحكومة والشعب عليه، وحتى الأطفال أصبح ذكاؤهم حادًا رائعًا، وشخصية قوية، وشعرت أن لديهم جينات مصرية غير موجودة في أي مكان آخر».