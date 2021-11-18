زوجة الأمير تشارلز بـ«الحجاب» في الجامع الأزهر بصحبة الطيب.. «صور»

تجوَّل الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، في الجامع الأزهر ظهر اليوم، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتأتي زيارة الأمير تشارلز إلى مصر يومي 18 و19 نوفمبر الحالي، بناء على طلب من الحكومة البريطانية، حسب ما أعلنت سفارة بلاده في القاهرة، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

الأمير تشارلز يحضر حفل حوار الأديان في الأزهر

وبعد انتهاء الزيارة، شارك الأمير تشارلز في حفل حوار الأديان بالجامع الأزهر، بحضور الدكتور أحمد الطيب ومجموعة من القيادات الدينية؛ لتعزيز قيمة التعايش المشترك ونشر السلام في المجتمعات.

مناقشة التناغم الديني ودور الدين في الحفاظ على البيئة

وجاء لقاء الدكتور أحمد الطيب والأمير تشارلز، للتحاور بشأن التناغم الديني، ومناقشة دور الدين في الحفاظ على البيئة، في إطار تعزيز الروابط الدينية بين بريطانيا والقاهرة.

وتعكس جولة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر، العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، فضلا عن التركيز على معالجة تغير المناخ، مع كشف وإظهار مدى التزام مصر المتنامي بحماية البيئة، خاصة أنّ الزيارة تأتي بعدما استضافت المملكة المتحدة قمة العمل المناخي، وترشح مصر من أجل استلام رئاسة قمة العمل المناخي عام 2022، خاصة مع الاهتمام الراسخ للأمير في هذه الأمور.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاء الأمير بالحرفيين والمحافظين على التراث، للاحتفاء بالحرف التقليدية ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافي مع مهارات الحرفيين، كما يدعم «تشارلز» مبادرة الأسواق المستدامة التي يرعاها، عبر اجتماع مع رواد أعمال شباب من القطاع الخاص، لبحث فرص تنمية الأعمال بشكل مبتكر وصديق للبيئة في القاهرة.

كما يركز برنامج زيارة زوجة الأمير، على تمكين المرأة من خلال استماعها لتجارب قيادات سيدات في مصر وجهودهن في تشجيع حماية الطبيعة.