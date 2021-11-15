تواضروس يوضح تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ «المعزول» بحضور الطيب: مصر كانت بتتسرق

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه منذ بداية سنة 2013، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كانت هناك حالة غليان في الدولة في مجالات كثيرة، وتم الاعتداء على الكاتدرائية بالعباسية في الأسبوع الأول من إبريل من عام 2013، «كان فيه حالة غليان في الشعب، أنا شخصيًا كنت بشعره، رغم أني لسه كنت في أول البطريركية، كان بقالي شهور معدودة، حسيت أن مصر بتتسرق، حسيت أن فيه حد بيسرق وطنيتي وتاريخي وجغرافيتي، وبيسرق علاقتي مع الآخر، فيه حاجة كانت غير مقبولة بتحصل على أرض مصر».

البابا يكشف رد المعزول على دعوات التظاهر في 30 يونيو

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أنه تواصل مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حينها «قولتله تعالى نروح نقابل مرسي عشان نطمئن على البلد، الكلام ده كان يوم 18 يونيو 2013، قبل ثورة 30 يونيو بـ 12 يوما، أخذنا معاه ميعاد وروحنا، الدنيا وقتها كانت بتغلي، قعدنا ساعتين معاه، وكانت أحاديث بعيدة عن ما يحدث في البلد، لكن في النهاية سألناه إيه اللي هيحصل يوم 30 يونيو، قال أبدًا هييجي بعده يوم 1 يوليو و2 يوليو وهكذا، خرجنا بانطباع أن الصورة لديه ليست واضحة».

البابا تواضروس يتحدث عن فرحة المواطنين بعزل مرسي

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «خرجنا من عنده بأن الصورة مش موجودة أصلًا وليست معروفة من الأصل، بعد كده الناس بدأت تنزل في الشارع، ناس كتير مكنتش بتشارك شاركت بالفعل، الناس كلها كانت ماسكة الأعلام، والأطفال كانت ماسكة أعلام صغيرة فرحانين زي الكبار بالضبط، وكان فيه شئ شعبي يحرك الناس كلها عشان مش قابله الوضع ده».