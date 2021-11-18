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الطيب يستقبل الأمير تشارلز وزوجته في الجامع الأزهر

كتب:

إسراء سليمان
01:01 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
الطيب يستقبل الأمير تشارلز وزوجته في الجامع الأزهر

الطيب يستقبل الأمير تشارلز وزوجته في الجامع الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يستقبل الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، ظهر اليوم بالجامع الأزهر الشريف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينته، استقبلا اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

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