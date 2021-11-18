وزير الري يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ13

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة عشر بمشاركة وزراء المياه بدول «السعودية – اليمن – العراق – فلسطين – لبنان – قطر» وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس، وإقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية، حيث تم مناقشة أعمال تحديث «استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030»، كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي لعرضه في «المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في ااتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27»، الذي ستستضيفه مصر في عام 2022، مع تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا».

مذكرة تفاهم بين دولتي فلسطين والعراق

كما جرى مناقشة حث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال في العام المقبل، مع اقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية في المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية في مجال المياه، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتي فلسطين والعراق؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وفي إطار تعزيز التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، تم الاتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول «تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية» و«إنشاء وحدة إنذار مبكر» أثناء انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس في العام المقبل، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في إستخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس في العام بعد المقبل.

ضرورة عدم التعدي على الحق العربي في المياه

وأكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ضرورة عدم تعدي المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربي في المياه، موجهًا التهنئة لمصر على استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ في الاعتبار محاور الأمن المائي والغذائي في الدول العربية.

التوصل لاتفاق عادل بشأن سد إثيوبيا

وأشار وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني والرئيس الحالي للدورة الثالثة عشر للمجلس، إلى دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى، التي تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معربًا عن تمنياته بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من «14-18» نوفمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام «14-16 نوفمبر الجارى»، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ «الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة»، ومناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي و آلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.