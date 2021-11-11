وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعد على نهر النيل حتى الآن

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مشيرًا أنه تم إزالة أكثر من 4600 حالة تعد على نهر النيل بخلاف أكثر من 11000 حالة تعد على الترع والمصارف في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، كما بلغ اجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل ما يقرب من 70 ألف حالة إزالة.

وأشار الوزير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه وفي إطار الإجراءات الاستباقية لإزالة المخالفات في مهدها، قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإيقاف تعد بنجع صفرة بمركز إخميم بمحافظة سوهاج عبارة عن أعمال حفر في المنطقة المحظورة تمهيدًا لصب أساسات مبنى عليها، حيث تم ردم ما تم حفره بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إخميم قبل أعمال صب الأساسات.

تنفيذ 30 قرار إزالة في أسيوط

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط، تنفيذ المئات من أعمال الإزالات المتنوعة عبارة عن مخالفات ردم بالمجرى المائى لنهر النيل ومباني مقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل، إذ تم تنفيذ 30 قرار إزالة منهم 26 قرار ردم بمساحة 5680 مترًا مربعًا، و4 قرارات مباني بمساحة 76 مترًا مربعًا بناحية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك بتأمين قوات الشرطه ووجود مسئولى مجلس مدينه الفتح، كما تم تنفيذ 2 إزالة لتعد بالردم على مساحة 60 مترًا مربعًا بناحية الروضة بمركز ملوى بالمنيا بمعرفة المخالفين وبحضور مهندسى الإدارة وقوات الشرطة، وإزالة تعد عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض بمساحة 150 مترًا مربعًا بناحية الشيخ تمى بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

تنفيذ 22 قرار إزالة بناحية الوراق

وفي محافظة الجيزة، تم تنفيذ 22 قرار إزالة بناحية الوراق و7 قرارات إزالة بناحية القناطر لتعديات عل نهر النيل عبارة عن إشغالات مخالفة وردم بجذور النخيل وردم بالطمى ورسوات مخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وحى الوراق بمساحة 3570 مترًا مربعًا، بالإضافة لتنفيذ 10 إزالات بناحية الحوامدية بالجيزة عبارة عن مبانى وغرف بالطوب ورسوات مخالفة بإحدى الورش، وتنفيذ 6 قرارات إزالة بنهر النيل بالبر الغربي بحي امبابة عبارة عن إشغالات ومراسي مخالفة ورسو مخالف وقرار واحد بالزمالك عبارة عن مرسي مخالف، وتنفيذ ٧ قرارات إزالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة بمساحة 9300 متر مربع لأعمال تعلية منسوب ومبانى مخالفة.

تنفيذ 21 قرار إزالة ردم ومخالفات متنوعة بمركز كفر سعد

وفي محافظة دمياط تم تنفيذ 21 قرار إزالة ردم ومخالفات متنوعة بمركز كفر سعد بمساحة 1638 مترا مربعا، و 28 قرار إزالة بمركز راس البر بدمياط بمساحة 4147 مترا مربعا، و26 قرار إزالة لمخالفات ردم بمركز الزرقا، و16 إزالة لمخالفات ردم بمركز فارسكور، و3 إزالات عبارة عن مخالفات تعلية منسوب.

كما تم إزالة 17 تعديا بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، و8 قرارات إزالة بمركز بنى سويف عبارة عن مبانى مخالفة، و12 قرار إزالة عبارة عن مبانى مخالفة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، وإزالة 4 مخالفات عباره عن مباني بالطوب الأبيض بمساحة 42 مترا مربعا وسور بالطوب الأبيض والأسمنت بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، و4 إزالات بقرية برج رشيد بمحافظة البحيرة، و3 إزالات لمخالفات ردم بمساحة 475 مترًا مربعًا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تنفيذ 4 قرارات إزالة بالشيخ مكرم في سوهاج

كما جرى تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن مبانى مخالفة بمساحة 350 مترا مربعا بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سوهاج ومركز شرطة سوهاج، وقرار إزالة بالخزندارية بغرب مركز طهطا بسوهاج عبارة عن جمالون حديد بمساحة 100 متر مربع بمعرفة المخالف، و6 قرارات إزالة بناحية قرية الفارسية بإسنا بمحافظة أسوان، وتنفيذ 13 قرار إزالة بمركز نقاده وناحية عزبة صالح بمحافظة قنا، و12 قرار إزالة، منهم 6 إزالات ناحية قرية الترامسة بقنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، و ٦ إزالات بناحية مركز الوقف بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والمحلية، و31 قرار إزالة بمركز بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطه مركز بنها، عبارة عن 19 مخالفة ردم بمساحة 755 مترًا مربعًا و12 مبنى بمساحة 1325 مترًا مربعًا، وإزالة 8 مخالفات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بمساحه 805 أمتار بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.