وزير الري: نقدم تنبؤات جوية لـ8 دول عربية وإفريقية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الموجة في بعض النوات في الإسكندرية، ترتفع إلى 25 مترا، وجرى إقامة منشآت تقلل التأثير على الشواطئ وهذا حمى الدولة من خسائر بـ100 مليار جنيه.

وزير الري: محافظة بورسعيد كانت ستغرق

وتابع وزير الري: «ونقيم حواجز غاطسة، لتصد الموجات قبل أن تصل للبحر، مع إقامة نظام حماية حاليا لقلعة قايتباي، بعد أن ازداد النحر فيها، وكانت معرضة، كما جرى حماية المساكن في محافظة بورسعيد، التي كانت ستغرق».

قوة أي دولة متقدمة تقاس بقوة بنيتها التحيتة

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: «قوة أي دولة تقاس بقدرة بنيتها التحتية على تحمل الصدمات التي تحدث، وشوفنا دولة متقدمة زي هولندا وألمانيا وبريطانيا، حصل فيها فيضان في محطات المترو وغرقها، نحمد ربنا في مصر عندنا درجة إنذار مبكر وبندي 8 دول عربية وإفريقية التنبؤ بالأمطار بصفة دورية».

وأوضح: «وعملنا منشآت الحماية من السيول»، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططا للتعامل مع فترات الجفاف والفيضان وترصد أطراف النيل لمعرفة نسبة المياه في كل منطقة، كما توجد غرفة متابعة السيول تعمل 24 ساعة ويوجد فيها رئيس الوزراء ومسئول المحافظة حيث يجرى وضع عليها التنبؤ بكمية المطر ومكانه قبل 5 أيام من وقوعه لتستعد الدولة خاصة أن هذه الأمطار تؤثر على الزارعة والمحاصيل.

إزالة 4000 حالة تعد على فرع رشيد

وأكد وزير الري والموارد المائية، أن إزالة التعديات على نهر النيل وتبطين الترع يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، لافتا إلى أن التعدي مسئولية المواطنين ووزارة الري والمحليات، مبينا أن الأشخاص حاليا يبلغون عن أي تعد بعد أن شعروا بأن التعديات خطر على حياته.

وواصل: «شيلنا 4000 حالة في فرع رشيد، ونتعامل بحزم مع أي تعديات عشان يكون في ردع دائم وهذا يتم لتحسين الرؤية البصرية وتحسين البنية التحتية لتتحمل صدمات أكبر، منخفض توشكا في سنة 1977 اتعمل عشان في خطورة من وجود مياه زيادة ووزير الري خد القرار وحفر الترع واشتغلت سنة 1996 بعد نقد كبير للوزير وبعد السنة دي كل الناس بقيت تتدعي للوزير ونفس الكلام مع السد العالي حاليا ممكن تيجي موجة كبيرة فلازم يكون في جهازية لاستعياب المياه الكثيرة».

أزمات داخلية في إثيوبيا

وأشار وزير الري والموارد المائية إلى أن إثيوبيا لديها مشكلات فنية جرى عرضها في أسبوع القاهرة للمياه، مبينا أن الوضع في إثيوبيا يشهد حربا داخليا لذا فهناك تجمد في وضع السد الإثيوبي.