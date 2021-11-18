في ذكري ميلاده.. حيلة ماكرة لـ أحمد زكي لإخفاء إصابته بالعمى قبل وفاته

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، اليوم الخميس، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949 بمدينة الزقازيق، ومن المعروف عنه معاناته الشديدة من مرض السرطان الذي تمكن من جسده قبل أن تفيض روحه إلى بارئها في 27 مارس 2005 عن عمر يناهز56 عامًا.

وكشفت الفنانة شهيرة، الصديقة المقربة للفنان الراحل أحمد زكي، لـ «الوطن» عن كواليس الأيام الأخيرة من حياته قائلة: «نُقل أحمد إلى مستشفى دار الفؤاد بعد اشتداد المرض عليه، وكان سمير عبد المنعم، ابن خاله، يبيت معه لرعايته والاهتمام بأموره، وكنت أتردد عليهما بشكل يومي للاطمئنان عليهما».

وأضافت: أحمد زكي أصيب بالعمى في أيامه الأخيرة، وذلك بعد أن ضغط السرطان على عصب البصر ليفقده الرؤية، ولكن الأخير لم يبلغ أحدًا بهذا التطور المفاجئ في حياته، بل كان يُمسك بالصحف ويدعي قراءتها كي لا يعلم أحد بفقدانه لبصره، وعلى الرغم من معرفتنا بما حدث إلا أننا لم نُبلغه كي لا نزعجه.

شهيرة: أحمد زكي كان طيبًا رغم عصبيته أحيانًا

وأكدت شهيرة أن أحمد زكي كان شخصًا طيب القلب رغم عصبيته في مواقف كثيرة، كما أنه كان عاشقًا لمهنته بدرجة لا يتخيلها أحد، فقد كان يضع التمثيل على رأس أولوياته، ويحلم بتجسيد عدد من الأدوار والشخصيات التي قدم جزءًا منها، فيما لم يسعفه القدر في تحقيق الباقي منها.

تفاصيل زواج أحمد زكي من هالة فؤاد

وتزوج الفنان أحمد زكي من الفنانة هالة فؤاد عام 1983، حيث أثمرت هذه الزيجة عن إنجابهما لابنهما «هيثم»، ولكنهما قررا الانفصال عام 1993، وظلت صداقتهما حاضرة لاهتمامهما المشترك بتربية ابنهما، حيث كرس أحمد زكي جزءًا من حياته لرعاية هيثم بعد وفاة والدته إثر صراع مع المرض.