حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 19-11-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، غدا الجمعة، الموافق 19 نوفمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، موضحة أن الفرصة مواتية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة طقس البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 25 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 15

السلوم 20 14

سيوة 24 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 25 16

العريش 23 17

رفح 22 17

رأس سدر 25 17

نخل 22 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 27 13

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

إدفو 29 17

أبو سمبل 30 17

الوادي الجديد 30 16

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19