حالة الطقس اليوم 18-11-2021.. شبورة وأمطار خفيفة على بعض الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، اليوم الخميس، طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيفا ليلًا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وخلال ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة، كما تتتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 17

الإسكندرية 24 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 25 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 22 18

السلوم 20 16

سيوة 22 16

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 17

العريش 24 18

رفح 23 18

رأس سدر 23 17

نخل 23 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 17

بني سويف 25 17

المنيا 25 16

أسيوط 26 16

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

إدفو 31 19

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20