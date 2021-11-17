5 أيام من عدم الاستقرار في الطقس.. أمطار وانخفاض درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد يتخللها موجات سقوط أمطار في أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.

ويتوقَّع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة اليوم الأربعاء لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 20% على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

أمطار يومي الخميس والجمعة

وتوقع الخبراء أن تستمر الفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتكون أيضًا يوم الجمعة خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح يوم الجمعة على مناطق من شمال الصعيد جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتداء الملابس الخريفية

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حذر من التقلبات المعهودة في الفصل الثاني من فصل الخريف في جنوب وشمال البلاد، مشيرًا إلى أننا ما زلنا في فصل الخريف وسنصل لفصل الشتاء في 21 ديسمبر.

ونصح شاهين بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتاء، محذرًا من ارتداء الملابس الصيفية، متوقعًا حدوث تقلبات في الجو خلال فصل الخريف.

وأكد شاهين خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بثينة توكل والإعلامي جمال عنايت في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر شبكة «أوربت»، أن الشتاء هذا العام سيكون قليل الشبه بشتاء العام الماضي، نافيًا أن يكون الشتاء قارص البرودة، مشيرًا إلى أنه سيكون به بعض التقلبات الجوية.

انخفاض درجات الحرارة السبت والأحد

وتوقع شاهين سقوط أمطار اليوم الأربعاء على جنوب الدلتا، لافتًا لاحتمالية وصولها للقاهرة الكبرى، واحتمالية سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق من شمال الصعيد، مؤكدًا أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض.

وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبل ستنخفض لتصل إلى 23 درجة مئوية في العظمى، و15 في درجات الحرارة الصغرى وستوجد أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والمناطق الشمالية للبلاد مع احتمال تساقط حبات الثلج ووجود رعد.