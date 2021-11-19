حالة الطقس اليوم 19-11-2021.. شبورة وأمطار خفيفة على بعض الطرق

حالة من الترقب يعيشها المواطنين خلال الأيام الحالية، خصوصًا بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 25 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 15

السلوم 20 14

سيوة 24 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 25 16

العريش 23 17

رفح 22 17

رأس سدر 25 17

نخل 22 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 27 13

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

إدفو 29 17

أبو سمبل 30 17

الوادي الجديد 30 16

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19