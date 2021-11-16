حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار غزيرة على الإسكندرية الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، بدايةً من غد الأربعاء، الموافق 17 نوفمبر، وحتى الاثنين 22 من نفس الشهر، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتزداد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، وتنشط الرياح، ويستعرض موقع جريدة «الوطن» حالة الطقس خلال الفترة القادمة وفق بيان هيئة الأرصاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد فإن حالة الطقس الأيام القادمة يسودها طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيكون الطقس لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد يوم الأربعاء فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، على فترات متقطعة، بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% تقريباً، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس 18 نوفمبر، فتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة حوالي 30%.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية من الساعة 5 صباحاً وحتى 7 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح أحياناً على بعض المناطق المتفرقة من جنوب سيناء.

ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، لكن تنحسر على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة 30%ـ وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأسبوع القادم

وبحسب خبراء الأرصاد فإنه بداية من السبت القادم، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرة الجوية اليومية التي تصدرها الهيئة لمعرفة أماكن سقوط الأمطار وكمياتها.