تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى الأزهر الشريف

في زيارة تاريخية، توجه الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال إلى جامع الأزهر الشريف، والتي تأتي ضمن برنامج أمير ويلز وزوجته خلال رحلة القاهرة، والتي تستمر على مدار يومين، وكانت الزيارة إلى جامع الأزهر بصحبة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهي الزيارة التي تعكس العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

زيارة الأمير تشارلز وزوجته بصحبة شيخ الأزهر الشريف

وحرص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استقبال الأمير تشارلز وزوجته في زيارتهما لجامع الأزهر الشريف، ولم يكتف الأمير زوجته كورنوال بالزيارة فقط، بل شهدت وقائع زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى الأزهر الشريف، مشاركة أمير ويلز في حفل حوار الأديان بالجامع الأزهر، بحضور الدكتور أحمد الطيب ومجموعة من القيادات الدينية، لتعزيز قيمة التعايش المشترك ونشر السلام في المجتمعات.

جولة داخل جامع الأزهر الشريف

وتضمن جدول زيارة الأمير تشارلز وزوجته في جامع الأزهر الشريف، جولة في أروقة الجامع، وساحات الأزهر، والتقط الحضور صور تذكارية داخل الجامع، وظهرت الأميرة كاميلا بالحجاب داخل حرم الأزهر، وسط إعجاب بالطراز المعماري الإسلامي الذي يتسم به الجامع الأزهر.

وبعيدًا عن زيارة الأزهر الشريف، فإن جدول زيارة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، يتضمن لقاء بالحرفيين والمحافظين على التراث، للاحتفاء بالحرف التقليدية ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافي مع مهارات الحرفيين.

ويدعم تشارلز، أمير ويلز، مبادرة الأسواق المستدامة التي يرعاها، عبر اجتماع مع رواد أعمال شباب من القطاع الخاص، لبحث فرص تنمية الأعمال بشكل مبتكر وصديق للبيئة في القاهرة.

الأهمية التاريخية لجامع الأزهر الشريف

ويبرز أهمية الجامع الأزهر التاريخية الذي حرص الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، أنه أحد أعرق المساجد في مصر وأهمها على الاطلاق، ومنارة تاريخية لنشر وتعليم الإسلام الوسطي الصحيح، ويعود تاريخ بناء الجامع الأزهر إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، ويعتبر المسجد ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين.