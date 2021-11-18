أماكن مهمة يزورها الأمير تشارلز في مصر.. أبزرها الأزهر والأهرامات

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز، رفقة زوجته كاميلا، دوقة كورنوول، إلى مصر اليوم، عقب زيارة استمرت يومين إلى الأردن، لذا تستعرض «الوطن» الأماكن التي تتضمنها زيارة الأمير تشارلز لمصر، وفقا لما أعلنه السفير البريطاني جاريث بايلي أمس الأربعاء في تصريحات تلفزيونية.

الأماكن واللقاءات التي تتضمنها زيارة الأمير تشارلز لمصر

1- يلتقي الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار السيسي، في بداية زيارة الأمير لمصر.

2- لقاء خاص بين الأمير تشارلز والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، داخل مشيخة الأزهر الشريف، في إطار اهتمام الأمير بالجوانب الدينية.

زيارة الأمير تشارلز لمصر تشمل الأهرامات وخطابا حول حماية البيئة

3- تشمل زيارة الأمير تشارلز لمصر حفلا قرب منطقة الأهرامات، يلقي خلاله تشارلز خطابا يتعلق بحماية البيئة، ضمن استمرار التعاون بين البلدين عقب قمة cop 26.

4- تتزامن زيارة الأمير تشارلز مع رسو حاملة الطائرات البريطانية «كوين إليزابيث» بمحافظة الإسكندرية، ما يعد فرصة ذهبية لزيارة عروس البحر المتوسط، في اليوم الثاني من رحلته في مصر.

زيارة الأمير تشارلز لمصر ليست الأولى

وأكد السفير البريطاني جاريث بايلي، في تصريحات تلفزيونية بأحد البرامج الشهيرة أمس الأربعاء، أنّ زيارة الأمير تشارلز إلى مصر ليست الأولى، حيث زارها من قبل عام 2006، موضحا أنّ الزيارات الملكية تحتاج إلى فترة إعداد عام لمختلف الدول العريقة مثل مصر، ولكن الأمير تشارلز أراد زيارة مصر على الفور.