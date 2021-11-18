فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة الأقصر

انطلقت فعاليات ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021 /2022، بجامعة الأقصر، اليوم الخميس، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات.

إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية

وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن المشاركة في الانتخابات؛ تهدف إلى إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، وقادر على خوض غمار المنافسة وتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن، مشددا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد، سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر الجاري، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتجري جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر.

وتجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في الأول ديسمبر، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.