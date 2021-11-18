تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

يستعد النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد تايم سبورت القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي والمقاولون العرب غدا.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وذكرت الصفحة الرسمية للقناة على موقع «فيس بوك» أن تردد قناة تايم سبورت كما يلي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون غدا في تمام الساعة الثامنة مساء، على ستاد السلام، وتذاع المباراة عبر قنوات «أون تايم سبورت» الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل مباريات الدوري عبر قنوات أون تايم سبورت سواء الأولى أو الثانية والثالثة.

ويرغب الأهلي في مباراة الغد أن يواصل الحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز، واستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح نادي الزمالك.

وحقق الأهلي في الجولة الثالثة فوزًا كبيرًا ومهمًا على حساب الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويأتي النادي الأهلي في مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط، حصدهم من 3 مباريات، حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مواجهة حتى الآن.

فرق الدوري المصري 2022

ويشارك في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 18 فريقا هم الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا كليوباترا.