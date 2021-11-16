تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة مصر والجابون اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 التي تنقل مباراة مصر والجابون، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم وتعد المبارة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن المنتخب التأهل للمرحلة الحاسمة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 نتيجة التعادل مع أنجولا بهدفين.

موعد مباراة مصر والجابون

ومن المقرر أن تعرض مباراة مصر والجابون الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك على قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون تايم سبورت

وتنقل مباراة مصر والجابون، على تردد قناة أون تايم سبورت 1، وهي الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، كما يلي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل للمرحلة الحاسمة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد التعادل مع منتخب أنجولا بهدفين وبذلك يكون البرتغالي كارلوس كيروش، قد نجح في أول مهمة له، حيث تصدر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم برصيد 11 نقطة، ويليه في المركز الثاني منتخب الجابون بترتيب 7 نقاط، ثم منتخب ليبيا بترتيب 6 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة جاء منتخب أنجولا برصيد نقاط 4.

واختتم المنتخب الوطني الأول، أمس الاثنين، تدريباته خلال معسكره في برج العرب، استعدادا لمواجهة الجابون اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويذكر أن «كيروش» طالب اللاعبين بخوض مباراة الجابون بجدية كبيرة، وتحقيق الفوز من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث، والوصول إلى النقطة رقم 14، قبل مواجهتي ذهاب وإياب المرحلة الحاسمة من عمر التصفيات، والتي لم يتحدد فيها المنافس بعد.