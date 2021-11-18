شيخ الأزهر يناقش سبل تعزيز الحوار بين الأديان مع الأمير تشارلز

ناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، سبل تعزيز الحوار بين الأديان، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم، بالجامع الأزهر الشريف، كما أهدى الإمام الأكبر، الأمير تشارلز، نسخة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقّعها مع البابا فرانسيس في أبوظبي 2019.

دور الأزهر في تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر لم يدخر جهدًا في تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر، موضحًا أن الأزهر أنشأ علاقات قوية مع كنيسة كانتربري والفاتيكان وغيرهما من الكنائس العالمية، وقد توجت جهود الحوار بينهم بنتائج مهمة يأتي على رأسها توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها بالشراكة بين الإمام الأكبر والبابا فرانسيس في أبوظبي في 2019.

وأضاف أن الأزهر كان قد بدأ مع كنيسة كانتربري في عام 2018، واحدا من مشروعاته المهمة وهو «شباب صناع السلام»، الذي انعقد بمشاركة 25 شابا من أوروبا و25 شابا من الشرق الأوسط، بهدف إكسابهم مهارات الحوار والتسامح وليكونوا نواة وسفراء لإرساء السلام العالمي الحقيقي في المستقبل.

نشر السلام العالمي

وأعرب الأمير تشارلز عن تقديره للجهود التي قام بها الإمام الأكبر في الحوار بين الأديان، خلال السنوات الماضية، وخاصة الجهود التي بذلها الأزهر والفاتيكان في تعزيز الحوار ونشر السلام العالمي، مؤكدا حرص بريطانيا على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الأزهر الشريف.

والتقى شيخ الأزهر والأمير تشارلز عددًا من الباحثين الأزاهرة الحاصلين على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، وتعرفا منهم عن قرب على طبيعة الدراسة وما اكتسبوه من مهارات علمية وأكاديمية وخططهم المستقبلية للاستفادة من هذه المنح، وتعميم الخبرات التي اكتسبوها لغيرهم من الطلاب والباحثين في الأزهر.