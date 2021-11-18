الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس: انخفاض في الحرارة وأمطار رعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام المقبلة، إذا يتوقع خبراء الهيئة، أن يسود الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، نشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات مئوية، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر 2021.

حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبروده في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس غدا الجمعة، يصاحبه شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، موضحة أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت المقبل

وشددت الأرصاد، على وجود حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار اعتبارا من السبت، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تصل لرعدية

كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب الوجه البحري، وشرق البلاد «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من متفرقة من القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد.

تحذيرات الارصاد الجوية

وناشدت الأرصاد المواطنين، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير الاحترازية اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.