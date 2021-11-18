حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

توقع مركز التنبؤ بالطقس التابع لمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتقل شدتها كلما اتجهنا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة، وتكون خفيفة على شمال الصعيد، موضحًا أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري وخليج السويس، اليوم الخميس.

حالة الطقس

ووفقا لوزارة الري والموارد المائية، حققت السدود المقامة في محافظات أسوان والبحر الأحمر والأقصر، الحماية من الآثار التدميرية للسيول، وشحن المياه، تحت سطح الأرض،ـ ودون الإضرار بجسم السدود الأمر الذي أدى لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول، وهو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه الأنواع من السدود وهو الحماية وليس تخزين المياه.

ويبحث عدد كبير من المواطنون، خلال هذه الساعات، عن حالة طقس الغد، عبر محركات البحث العالمية، لمعرفة حالة الطقس والاستعداد لها.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، وفقا لمركز التنبؤ بوزارة الري والموارد المائية.

حالة الطقس غدا الجمعة

توقع مركز التنبؤ بالطقس أن حالة الطقس غدا الجمعة، قد تشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تصل إلى متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري.

وطالب المركز بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة الشدة على السواحل الشمالية.

كما قامت وزارة الموارد المائية والري، بإتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ.

بالإضافة إلى جاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.