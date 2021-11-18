السفير البريطاني: لقاء الأمير تشارلز بالسيسي «ممتاز»

وصف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، اللقاء الذي جمع الأمير تشارلز بالرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في بداية زيارة الأميرة تشارلز وزوجته إلى مصر، بالـ«ممتاز».

السفير: اجتماع ممتاز هذا الصباح بين الأمير والرئيس

وقال السفير البريطاني عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اجتماع ممتاز هذا الصباح بين صاحب السمو الملكي وسيادة الرئيس السيسي».

وأضاف السفير البريطاني: «التركيز الرئيسي للاجتماع كان على العمل معاً على أزمة المناخ، قبيل قمة المناخ المقبلة "كوب 27" المقرر أن تستضيفها مصر».

حوار رائع داخل الجامع الأزهر بين الأمير تشارلز والطلاب

ولاحقًا، قال السفير البريطاني، في تدوينة أخرى عبر الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع التواصل «تويتر»، إن صاحب السمو الملكي أجرى حوارًا رائعًا داخل جامع الأزهر، تبعه نقاش مع طلاب الأزهر المُلهمين، حول الحوار بين الثقافات والأديان.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يوثق لحظة وصول الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنول، إلى مصر، منذ لحظة نزولهما من على سلم الطائرة ثم لقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

وعرض الفيديو لقطات لاستقبال الأمير تشارلز وزوجته في القصر الجمهوري، وحرس الشرف الذي كان في استقبالهما.

السفارة: الزيارة تُظهر التزام مصر المتزايد بحماية البيئة

وقال حساب السفارة على «تويتر» إن الزيارة الملكية سوف تُبرز العلاقات الوثيقة لمصر مع المملكة المتحدة، وتُظهر التزام مصر المتزايد بحماية البيئة.

وكان السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، قد أعلن أمس، أنه يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول في مصر، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلاً وسهلاً في مصر أم الدنيا».