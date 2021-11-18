السفارة البريطانية تنشر فيديو يوثق زيارة الأمير تشارلز وزوجته لمصر

نشر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يوثق لحظة وصول الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنول، إلى مصر، منذ لحظة نزولهما من على سلم الطائرة ثم لقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

وعرض الفيديو لقطات لاستقبال الأمير تشارلز وزوجته في القصر الجمهوري، وحرس الشرف الذي كان في استقبالهما.

الزيارة تُبرز العلاقات الوثيقة لمصر بالمملكة المتحدة

وقال حساب السفارة على «تويتر» إن الزيارة الملكية سوف تُبرز العلاقات الوثيقة لمصر مع المملكة المتحدة، وتُظهر التزام مصر المتزايد بحماية البيئة.

وكان السفير البريطاني في القاهرة، جاريث بايلي، كشف عن محطات زيارة الأمير تشارلز وزوجته للقاهرة، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس السيسي وقرينته، كما سيلتقي الشيخ الأزهر أحمد الطيب.

زيارة الأهرامات والإسكندرية وحاملة الطائرات البريطانية

وفما يتعلق ببقية محطات زيارة الأمير تشارلز لمصر، أشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن الأمير تشارلز لديه رغبة في زيارة الإسكندرية، نظرا لوجود تعاون وثيق ثقافي بين البلدين؛ إذ تتزامن زيارة الأمير تشارلز لمصر مع رسو حاملة الطائرات البريطانية «كوين إليزابيث» في الإسكندرية، ما يمثل فرصة ذهبية لزيارتها في اليوم الثاني لرحلته في مصر.

وأشار السفير البريطاني إلى أن برنامج زيارة الأمير تشارلز لمصر، سيشمل حفلا رسميا بالقرب من الأهرامات، وسيلقي خطابا فيما يخص حماية البيئة، في إطار استمرارية التعاون بين البلدين بعد قمة cop 26.

ونوه إلى أن زيارة الأمير تشارلز لمصر ليست الأولى؛ إذ زارها في عام 2006، لافتا إلى أنه في الزيارات الملكية نحتاج لفترة إعداد عام للبلدان العريقة مثل مصر، لكن الأول أراد الزيارة فورا.

وأعلنت السفارة البريطانية في مصر، أمس، أن السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول في مصر، التي من المقرر أن يزورها غدا، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا».