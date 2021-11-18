 10 معلومات عن موقع المتحف المصري الإلكتروني الجديد بعد إطلاقه رسميا

تضع الدولة السياحة المصرية والمناطق الآثرية بشكل خاص على ألوية اهتماماتها، لذا أطلقت وزارة السياحة، موقع إلكتروني خاص بالمتحف المصري، لما له من أهمية كبيرة، كونه يعد أبرز المعالم الآثرية.

وفي هذه السطور، يقدم «الوطن» 10 معلومات عن موقع المتحف المصري الإلكتروني الجديد:

موقع المتحف المصري الإلكتروني

1ـ بدأ العمل على إنشاء موقع المتحف المصري الإلكتروني في شهر إبريل الماضي.

2ـ شارك في تصميم وتنفيذ موقع المتحف المصري الإلكتروني، عدد من الخبراء الدوليين من مختلف البلاد.

3ـ يُتيح موقع المتحف المصري الإلكتروني لمتصفحيه، التعرف على كل ما يخص المتحف المصري ومُقتنياته.

4ـ يعرض موقع المتحف المصري الإلكتروني الخدمات التي يقدمها المتحف للزائرين.

5ـ يمكن من خلال موقع المتحف المصري الإلكتروني، شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان.

6ـ يحتوي موقع المتحف المصري الالكتروني، على خريطة للمتحف المصري من الداخل.

7ـ يعرض موقع المتحف المصري الإلكتروني، قائمة بأماكن القاعات الموجودة في المتحف، وأسمائها وأرقامها.

8ـ يضم موقع المتحف المصري الإلكتروني، صور لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة توضح عملية بناء المتحف وشكل قاعاته عند افتتاحه.

9ـ يعرض الموقع، بعض القاعات القديمة على مر تاريخه، والتي تعد جزءً من الكنوز المحفوظة، في أرشيف المتحف بالسلبيات الزجاجية.

10ـ يحتوي على سرد مصور لتاريخ المتحف، وقائمة كاملة بالمديرين السابقين، منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية في الأزبكية، مرورًا بمتحف بولاق والجيزة وحتى الآن.

أساب إنشاء الموقع الإلكتروني للمتحف المصري

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الآثار من إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمتحف المصري، ضمن خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي في جميع المؤسسات، ولأهمية المتحف المصري، كواحد من أهم المواقع الآثرية المصرية.