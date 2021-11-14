السيسي يوجّه باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المتحف المصري الكبير

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجّه الرئيس بخروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه من النواحي الهندسية والأثرية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي.

رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف الكبير

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الرئيس السيسي وجّه كذكل، برفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من الاتجاهات كافة، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة، واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهةً للحضارة المصرية، وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.

احتفالية طريق الكباش

وتابع المتحدث الرسمي، أنّ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استعرض آخر الاستعدادات لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتي ستشهد الكشف عن «طريق الكباش»، حيث وجّه الرئيس بالعمل على أن تخرج الاحتفالية في أبهى صورة، بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

وعرض الدكتور خالد العناني، موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، لتعزيز وتطوير النشاط السياحي والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.