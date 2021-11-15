سفير مصر بباريس: «المتحف المصري الكبير أكتر حاجة بتسأل عليها في فرنسا»

قال السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، إن حفل نقل المومياوات الملكية كان له تأثير كبير جدا على السياحة المصرية؛ إذ كان محور اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية على مدى أسبوع كامل، وتابعه المواطنون الفرنسيون باهتمام شديد، وبعد الحدث تلقى اتصالات كثيرة من جانب العديد من أصدقائه الفرنسيين، وشركات السياحة المهتمة بالتعرف أكثر على فرص السياحة في مصر.

الفرنسيون يعشقون الحضارة المصرية القديمة

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «أكتر سؤال بتسأله في فرنسا هو موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، لأن الفرنسيين شغوفين بالحضارة المصرية القديمة»، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية القديمة تدرس في المدارس الفرنسية وهو ما ولّد حالة من الشغف والولع بها على كل المستويات.

وتابع سفير مصر لدى فرنسا: «في المتاحف والجامعات المختلفة هناك كورس خاص بالحضارة المصرية القديمة، ولا شك أن متحف الحضارة ترك أثرا كبيرًا وله نتائجه المبهرة».

ردود الفعل الدولية على العلاقات بين البلدين

وحول ردود الفعل العالمية على العلاقات المصرية الفرنسية، أكد أنه يتابعها باستمرار وأنها كلها إيجابية، والكل يتابع باهتمام التنسيق والتشاور المستمرين بين مصر وفرنسا، والتميز في العلاقات المصرية والفرنسية سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي.

وأشار إلى أن تلاقي رؤية الرئيسين، دفع إلى هذا التميز في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية.