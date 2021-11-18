آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب إبراهيم عبد المجيد

قال زياد إبراهيم عبد المجيد، نجل الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، إن الوعكة الصحية التي تعرض لها والده مؤخرًا، قام على إثرها بإجراء عمليتين جراحيتين في مدينة زيوريخ بألمانيا، وكانت تتمحور تلك العمليات حول العمود الفقري للكاتب الكبير.

استئصال ورم حميد على فقرات الظهر

وأضاف «عبد المجيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، إن العملية الأولى التي أجراها والده جرى فيها استئصال ورم حميد على فقرات الظهر، وكان هو المسبب الرئيسي لما يشعر به الكاتب من مشكلات تمثلت في صعوبة بالمشي والحركة بشكل عام.

إصلاح إحدى فقرات الظهر المكسورة

وأوضح أن والده أجرى عملية جراحية ثانية، اليوم، وكانت لإصلاح إحدى فقرات ظهره المكسوره من قبل، قائلا:«والدي دلوقتي في العناية المركزة، وخرج من العملية وفي الإفاقة، ومش عارفين نتواصل معاه»، وطالب من كافة محبي الكاتب الكبير الدعاء له بالشفاء العاجل لتتحسن حالته الصحية.

جدير بالذكر، أن الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد ولد في 2 ديسمبر عام 1946 بالإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1973، وفي نفس العام رحل للقاهرة ليعمل في وزارة الثقافة، وتولى الكثير من المناصب الثقافية البارزة.

وحصل عبد المجيد على عدد من الجوائز الهامة منها، جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» في عام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» في عام 1996، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007.