كاتب ليبي: أغلب أصوات الليبيين في الانتخابات ستكون لـ«حفتر» و«القذافي»

قال الكاتب الليبي عبد الحكيم معتوق، إن قانون الانتخابات الليبي فتح الباب أمام أي شخص للترشح لانتخابات الرئاسة، بعد أحد عشر عامًا من الثورة الليبية، مؤكدا أن الفيصل سيكون الصندوق الانتخابي.

شخصيات متوقع ترشحها لانتخابات ليبيا

وأضاف «معتوق» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه توقع ترشح شخصية كانت في الإمارات، وأشخاص شاركت في حكومة السراج، لافتًا إلى أن الشعب الليبي لا يعرف إلا عدد قليل وستتجه التصويتات للمشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي.

انتخابات ليبيا لا تضم أحزاب

وأوضح الكاتب الليبي، أن ليبيا لا تضم أحزاب، ولكن تشمل قضاة وتواجد عسكري على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التوازنات في ليبيا ستتدخل لحسم الانتخابات بجانب المساندة الأجنبية ، مشيرا أن ليبيا مازال بها تيارات تحمل السلاح.

استنكار ترشيح القذافي وحفتر

وأكد، أن جهة ثورية أصدرت بيانات، تستنكر فيه ترشيح شخصيات مثيرة للجدل مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، مشيرًا إلى أن هناك إصرار دولي وتلويح بضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن وقمة باريس، لمعاقبة كل من يحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في ليبيا، سواء عن طريق التزوير أو استخدام العنف تجاه الجهات الأخرى.

ترشح نجل القذافي

الجدير بالذكر، أن سيف الإسلام، نجل القذافي، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسية في ليبيا، وسط استقطاب في الدولة بعد رفض البعض ترشحه بداعي أن الثورة قامت ضد والده، فيما يعتبر الآخرين أن محاولاته ستفشل في ظل تواجد قوي للمشير خليفة حفتر، الذي ساعد على نشر الأمن في ليبيا بعد سنوات الحرب الأهلية وتدخل قوى أجنبية.