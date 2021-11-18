خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. منها الحالة الاجتماعية

قطاع كبير من المواطنين في الوقت الراهن، يبحثون عن خطوات التسجيل لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، التي تشهد وحداتها إقبالا كبيرا دائما، بالتزامن مع الأوقات التي تعلن فيها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الوحدات داخل المدن الجديدة، الأمر الذي جعلها تتصدر مركات البحث «جوجل».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها، ترصد خطوات التسجيل لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، وخاصة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وبمساحات وأسعار مميزة، إضافة إلى نظام التقسيط التي توفره الوزارة والصندوق لسداد قيمة الوحدات السكنية، التي تطرح من حين لآخر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

خطوات التسجيل لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

- في الخطوة الأولى، يجب على المواطن الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- في الخطوة الثانية، يستوجب على الراغب في الحجز، التصفح داخل الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

- في الخطوة الثالثة، يأتي تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، وتسجيل رقم البطاقة الشخصية وتسجيل رقم التليفون المحمول.

تسجيل البيانات

- في الخطوة الرابعة، يجري كتابة كلمة المرور وتأكيدها من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

- في الخطوة الخامسة، تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى».

- في الخطوة السادسة يتم تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل».

- في الخطوة السابعة والأخيرة يجري وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل»، ومنها يصبح أمام المواطن فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.