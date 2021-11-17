تعد شقق الإسكان الاجتماعي، من أكثر المميزات التي تقدمها الدولة المصرية لقطاع كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك المسكن الخاص به.

وخاصة الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لكونه أول مشروع سكني، يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أطلقها البنك المركزي، يوليو الماضي، وذلك بفائدة متناقصة 3% وسداد حتى 30 عاما كحد أقصى.

لذا تعد إجراءات الاستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين حاجزوا الشقق ضمن الإعلان، عن آلية الاستعلام، وذلك قبل إعلانها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات الاستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إجراءات الاستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

تبدأ إجراءات الاستعلام عن شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة العميل المتقدم للحجز، الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ومن ثم تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية، واختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ثم إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية، والضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.