التموين تضبط 17 ألف قطعة «باتيه» بتاريخ إنتاج مزور

ضبطت حملة تفتيشية لوزارة التموين برئاسة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، وبالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة القليوبية، عدد 17 ألف و800 قطعة باتيه، بتاريخ صلاحية مزور، مدون عليه تاريخ إنتاج 20 نوفمبر الجاري، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط طن و469 كيلو شيكولاتة ومربى مجهولة المصدر

وكشف خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه جرى ضبط طن و469 كيلو شيكولاتة ومربى فراولة مجهولة المصدر، موضحا أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وسحب عينة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.

45 كرتونة شيبسي منتهي الصلاحية

وخلال الحملة التفتيشية، تم ضبط 45 كرتونة شيبسي منتهي الصلاحية، في أحد المخازن، فضلا عن ضبط 120 كيلو جبنة موزاريلا غير مطابقة للمواصفات.

وذكر خليل، أنه جرى تحويل القائمين على المضبوطات التي تم التحفظ عليها إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم، وإصدار قرار بإعدام الكميات التي تم ضبطها.

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار شن حملات بصفة دورية على جميع المصانع والمحال والمخازن ونقاط البيع التي تقوم بطرح وتصنيع المنتجات الغذائية في الاسواق، بناء على تعليمات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمنع تداول أي سلعة رديئة أو بيعها للمواطنين.

وقال خليل، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على ضبط الاسواق بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين إضافة إلى طرح السلع المختلفة بأسعار مناسبة دون حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

فيما تمكنت حملة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، من ضبط مصنعا بمحافظة الدقهلية ينتج منظفات مغشوشة ومطهرات باستخدام مواد كميائية مجهولة غير مصرح باستخدامها وتضر بصحة المواطنين، فضلا عن قيامه ببيع ما ينتجه من منظفات مغشوشة عبر سيارات نصف نقل باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع، حيث تم تشميع المصنع وتحويل القائمين عليه للنيابة العامة.