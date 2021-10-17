ضبط 500 عبوة لأدوية بشرية منتهية الصلاحية في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارات التموين والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بدمنهور.

ضبط 500 عبوة منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات، عن ضبط كمية من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية تقدر بنحو 500 عبوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تحرير محضر لممارسة نشاط طبي غير قانوني بداخل مركز ألعاب رياضية، والتحفظ على 80 عبوة ما بين حقن وأكياس وكريمات وبلسم شعر وصبغات، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، وأيضًا 550 سرنجة مختلفة الأنواع.

مخالفات في عيادات تخصصية

وتحرر أيضًا محضر إدارة مركز علاج طبيعي بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم المرور على معمل ومركز للنساء والتوليد ومركز علاج طبيعي، وعيادات تخصصية ومركز جيم، وتم رصد العديد من المخالفات، من قبل فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدمنهور، وجار استصدار قرارات الغلق من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.