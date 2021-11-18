«أحمد» ترك الصيدلة بعد 18 عاما وتحول لشيف على عربة «كريب».. فيديو

على غرار الفنان شريف منير في مسلسل «إجازة مفتوحة»، ترك أحمد جلال سرحان عمله كصيدلي بعد 18 عاما قضاها في هذا المجال، واتجه صاحب الـ41 سنة، إلى العمل فيما يحب كـ«شيف»، فافتتح مشروع عربة طعام في الإسكندرية تحت عنوان «ذا كريبري» لصناعة «الكريب» بطرق مختلفة.

صيدلي شغوف بالطبخ

الرجل السكندري، متزوج ولديه ولد وبنت، لكن ذلك لم يمنعه من المجازفة، فقرر الخروج من قيود المهنة الثابتة والعمل فيما يحب، فقام برفقة صديقه صيدلي آخر، بفتح عربة طعام في منطقة الشاطبي بجوار الكليات، وهو مكان يعج بكثير من الطلاب.

لكن الغريب، أن «سرحان» قرر العمل بنفسه برفقة العمال الآخرين، كونه يحب طهي الطعام، ويرى في ذلك شغفه. يعبر لـ«الوطن» عن ذلك بقوله: «الطبخ هي الحاجة اللي بحبها، لكن الصيدلة كانت هي فرصة العمل، وبالفعل اشتغلت بها 18سنة، منها سنوات عديدة في السعودية، وبعد عودتي قررت أبدأ في مجال الطبخ».

مشروع الصيدلي يتحدى صعوبات كورونا

أطلق «سرحان» مشروعه العام الماضي، إلا أنه توقف بسبب فيروس كورونا، ليعيد حساباته مجدداً ويقرر إطلاق مشروع «براند كريب» تحت مسمى «ذا كريبري» الذي يعد أولى خطواته في ذلك المجال: «بدأت أعمل خلطة كريب مختلفة معتمدة على كل حاجة صحية وطازة، في محاولة أني أقرب لأكبر درجة صحية فيما يخص الفاست فود لأن طبعا الأكلات السريعة مش بتكون 100% صحية»، كل هذا دفع الصيدلي للاعتماد على اللحوم والفراخ الطازجة.

أسعار متوازنة لـ«الكريب»

لم يقف الأمر عند ذلك بل اعتمد على الاستعانة بالأجبان الطبيعية و«الصوصات» الأمريكية التي توجد في سلاسل المحلات الكبرى من أجل إطلاق طعم مميز لبداية مشروع يأمل أن يتحول إلى «برند» متخصص في مجال «الكريب» في الإسكندرية، ما يتبعه وضع أسعار متوازنة بالمقارنة بما يوجد داخل الكريب.

وعن الجانب الإنساني، أكد «سرحان» أن أسرته دعمته في ذلك التحول مستبعداً فكرة القيود الاجتماعية الخاصة بكونه صيدلي تحول إلى شيف على عربة، مؤكداً أنه يأمل في وضع بصمته في ذلك المجال أيضاً كما فعل في الجانب الصيدلي.