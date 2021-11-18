«التعليم العالي» تخصص 40 ألف جرعة من لقاح كورونا لجامعة الإسكندرية

وجه الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات، بضرورة استكمال خطة الجامعة، بتطعيم كافة منتسبيها بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى استهداف تطعيم أكثر من 75% من منتسبي الجامعة بحلول ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، الذي عقد بحضور كافة وكلاء الكليات، اليوم الخميس.

40 ألف جرعة لجامعة الإسكندرية

وقال «نبيل»، في بيان، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص 40 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة ستتلقى جميع الشهادات المرضية، لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة بكلية الطب لإبداء الرأي الطبي فيها، ومن لا يرغب في تلقي اللقاح سيتوجب عليه إجراء تحليل PCR كل أسبوع أيام.

تعرف على الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية

كما جرى استعراض الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2027/2022، التي تهدف للوصول إلى «جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة»، وترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الابتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مصر 2030.