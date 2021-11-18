رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي السفير العراقي بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير دولة العراق في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والجامعات العراقية في المجال البحثي والأكاديمي، والإشراف المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة، ومناقشة سبل تقديم الرعاية والدعم للطلاب العراقيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

بحث التعاون الأكاديمي بين العراق ومصر

حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة شئون الوافدين بالجامعة، ووفد السفارة العراقية.

عمق الروابط التاريخية بين البلدين

وأكد «قنصوة» خلال اللقاء، على عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين الشقيقين، وناقش مع السفير العراقي أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين داخل الجامعة، والخدمات والرعاية المقدمة لهم أثناء فترة دراستهم بالجامعة، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على تأهيل الطلاب العراقيين الدارسين بها علميا وأكاديميا على أعلى مستوى سواء على مستوى البكالوريوس أوالدراسات العليا، وإعداد كوادر بشرية متميزة تستطيع المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية داخل الدولة الشقيقة، لتعود العراق لسابق عهدها، موضحا أن الجامعة تستقبل جميع الطلاب من كافة الدول العربية، والإفريقية وغيرها، وتحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال كلياتها وبرامجها المتميزة.

تسهيلات جامعة الإسكندرية للطلبة العراقيين

ووجه السفير خلال الزيارة، الشكر لجامعة الإسكندرية، على ما تقدمه لطلابها العراقيين من تسهيلات، مُعربا عن اعتزازه بالمستوى الأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها، مُقدما شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلبة العراقيين الوافدين فيها، وتوفير الرعاية والخدمات المختلفة لهم، خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة، كما أعرب عن فخره بما حققته جامعة الإسكندرية من تقدم كبير في التصنيفات الدولية، وما تتمتع به من سمعة دولية مرموقة في المحافل العلمية.