أخبار الإسكندرية.. تعطيل الدراسة السبت و40 ألف جرعة لقاح كورونا للجامعة

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، أهمها قرار تعطيل الدراسة بعد غد السبت وعودتها الأحد، وكذلك إعلان جامعة الإسكندرية عن تخصيص 40 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا لمنتسبيها، كما برز تداول 183 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية، علاوة على إطلاق متحف الإسكندرية القومي احتفالاً بمرور 18 عام على افتتاحه.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية السبت

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، 20 من نوفمبر الجاري، وذلك للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر.

40 ألف جرعة لقاح كورونا لجامعة الإسكندرية

كشف الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص 40 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى استهداف تطعيم أكثر من 75% من منتسبي الجامعة بحلول ديسمبر المقبل.

تداول 183 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ؛ وبلغ حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 1846 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة الصادرة والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 183 ألف طن تقريبا.

متحف الإسكندرية يحتفل بمرور 18 عاما على افتتاحه

أعلن متحف الإسكندرية القومي إقامة احتفالية بمناسبة مرور 18 عاما على افتتاحه، وتبدأ الاحتفالية اليوم الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تخصيص هدف لكل يوم بحيث يتم تغطية الاحتفالية بكافة الجوانب الفنية والرياضية والخاصة بشؤون الطفولة.