الغربية: لا تأجيل للدراسة بسبب الطقس السيئ.. ورفع حالة الطوارئ

أعلنت محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ القصوى خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب سوء حالة الطقس المتوقع حدوثها، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، والتي أشارت إلى حدوث تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.

استعدادات قصوى لمواجهة الطقس السيئ

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن السبت والأحد المقبلين لن تتعطل خلالهما الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأي طارئ، وسيتم انتشار سيارات شفط المياه في مختلف مدن وقرى المحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار.

وذكر أن هناك تعليمات مشددة إلى كل رؤساء المدن والأحياء وكل الجهات المعنية والأجهزة بالمحافظة برفع حالة الطوارئ القصوى خلال السبت والأحد المقبلين، نظرا لما فيهما من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ الغربية جاهزية المعدات اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس، يومي السبت والأحد، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

جاهزية أجهزة المحافظة للأمطار

ووجّه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية، والكهرباء، واتخاذ كل التدابير اللازمة، لمواجهة الطقس السيئ، والتأكد من جاهزية جميع المعدات، للتعامل الفوري في حالة حدوث أي عوائق.

وشدد محافظ الغربية على رفع جميع تراكمات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع بالوعات الصرف، وسيارات الكسح، وإزالة أي عوائق، حرصاً على سلامة المواطنين.